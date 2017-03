Daarom is de komst van Antwerp zo cruciaal: daling van gemiddeld aantal toeschouwers in de JPL, duel met 'slechts' 1.650 kijkers was regelrecht dieptepunt

door Redactie



De Jupiler Pro League kan een populaire club als Antwerp gebruiken

Royal Antwerp FC keert volgend seizoen na dertien jaar terug naar onze hoogste klasse. En de komst van de Great Old is nodig om de bezoekersaantallen weer op te krikken.