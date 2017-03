De belangrijkste spelers in de reguliere competitie: Anderlecht boven, Vossen en een grote verrassing in top-5

Lukasz Teodorczyk is met 20 doelpunten uiteraard onze topschutter, terwijl de strijd om de Pro Assist erg spannend zou kunnen worden tussen Hanni, Peeters, Pozuelo, Kaya en anderen.

Maar als we de beide statistieken met elkaar optellen, dan merken we dat enkele spelers van Anderlecht wel heel erg beslissend waren in de reguliere competitie.

Teodorczyk staat helemaal bovenaan met 20 goals en 4 assists. Jelle Vossen is de nummer twee met 15 doelpunten en 6 beslissende passes, terwijl ook Tielemans statistisch gezien erg straf bezig is (12 goals, 8 assists). De top-5 wordt afgesloten door Onyekuru en Hanni, twee namen die je misschien niet zou verwachten. De volledige top-10 kan je hier vinden: