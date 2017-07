Sprokkels 26/04: Standardspeler moet brommen, Charleroi heeft topnieuws en Janevski kent zijn lot

Laifis pakte dinsdag rood voor Standard tegen Waasland-Beveren. Omdat hij nog een voorwaardelijke straf had staan, moet hij sowieso voorkomen voor de Geschillencommissie. Van een minnelijke schikking kan geen sprake zijn.

Janevski en Waasland-Beveren? Het is nu helemaal zeker dat het na het einde van dit seizoen over en out is. Een 6 op 6 de voorbije week ten spijt.

Martos heeft zijn contract bij Charleroi weten te verlengen tot 2020. Topnieuws voor de Zebra's, want Martos is een erg belangrijke schakel in het raderwerk van Mazzu.

Op vrijdag 28 april worden lokale muzikale talenten in de spotlights geplaatst onder de noemer ‘Lokale Helden’ op Stayen (Café du Soleil) vanaf 17 uur. Op de line-up staan Gloomchaser, Emily & Michaël en DJ Kevin.

Henk Ten Cate wordt dan toch niet de nieuwe bondscoach van Nederland, want hij weigerde de job. Dick Advocaat komt nu eens te meer in beeld bij Oranje.

Yannick Carrasco is geblesseerd aan de schouder. Hij zal twee weken out zijn na een botsing tegen Villarreal.

Er was heel wat te doen rondom de Lommelse ref voor OH Leuven - Lommel. Binnen de bondsgebouwen werd meteen ingegrepen en voor vervanging gezorgd. Het is nu aan Serge Gumienny om de debatten te leiden.

Jason Denayer zal ook volgend seizoen worden uitgeleend door Manchester City. Van een definitieve transfer kan (nog) geen sprake zijn bij de Citizens.