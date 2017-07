Transfertarget Club Brugge en Anderlecht reageert: "Ik ben blij met hoe de zaken nu lopen"

Rits heeft tijd en is niet geneigd om zich druk te maken in de interesse, want er is toch nog niet met hem gepraat en ook KV Mechelen kreeg nog geen bod binnen. "Ik lees wat er in de kranten staat, maar voor de rest denk ik daar niet aan. Wat de toekomst brengt, kan ik toch niet voorspellen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

En zelfs als het niet moest lukken, zou hij het zich blijkbaar niet aantrekken. "Ik ben hier ook nog altijd gelukkig. Anders had ik niet bijgetekend tot 2020. Ja, jonge Belgen zijn momenteel in trek, maar ik ben ook blij met hoe de zaken nu lopen. Ik denk niet: Verdorie, dit is het ideale moment voor een transfer."