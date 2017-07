Harbaoui revancheert zich: "Niet op Anderlecht, maar op bepaalde mensen die me niet goed behandelden..."

En ja, van revanchegevoelens was er echt wel sprake, al gaf de aanvaller dat wat weifelend toe. "Ik ben gewoon heel gelukkig dat we gewonnen hebben en niet gezwicht zijn tegen een heel goeie ploeg", begon de Tunesiër, die voor de winterstop nog actief was bij paars-wit, maar dan op een zijspoor werd gezet.

Door René Weiler, met wie de spits echt niet overweg kon. "Revanche? Ja, min of meer toch... (twijfelt, maar gaat dan toch door) Niet op Anderlecht, maar wel op bepaalde mensen die me niet goed behandelden. De trainer? (twijfelt weer) Niet per se... Ik wou wel dat ik meer had kunnen spelen voor Anderlecht."

Normaal gezien moet hij komende zomer terugkeren, maar dat zit er dus niet in. Bij Charleroi heeft hij een ploeg gevonden waar hij altijd kan spelen. "We werken hard om dit te bereiken. We willen in de top vier zitten, maar daar zijn we bijlange nog niet. Ikzelf had vier matchen niet gescoord, maar ik was ook geblesseerd en kwam niet 100 procent terug."

En nu afwachten hoe lang hij geschorst wordt. "Ik hoop dat ik niet gestraft wordt, maar we zullen wel zien."