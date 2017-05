Doet Stuivenberg het beter dan Peter Maes bij Genk? Het antwoord is opmerkelijk

We houden ons puur aan de cijfers. We bekeken de statistieken van Racing Genk onder beide trainers. We bekeken alle wedstrijden van Genk tijdens dit seizoen. Peter Maes stond 34 wedstrijden aan het roer, onder Stuivenberg speelde Genk tot dusver 24 keer.

1. Punten : Stuivenberg doet beter

Als we kijken naar het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd, dan doet Stuivenberg het beter dan Peter Maes. Onder Maes behaalde Genk dit seizoen gemiddeld 1,76 punten per match, onder de Nederlandse coach is dat 1,92.

2. Winstmatchen: Stuivenberg doet iets beter

Genk won 13 van zijn 24 matchen onder Stuivenberg, wat neerkomt om 54%. Ook hier doet Genk het onder Stuivenberg beter, al is het verschil wel héél miniem want onder Maes won het 18 van zijn 34 wedstrijden, ofwel 52,9%. (Lees verder onder de foto)

3. Nederlagen: Stuivenberg doet iets beter

Stuivenberg trok met Genk tot dusver 7 keer aan het kortste eind, wet neerkomt op 29,1%. Onder Peter Maes verloor Genk 10 keer op 34 of 29,4% van zijn matchen. Opnieuw een te verwaarlozen verschil.

4. Doelpunten gescoord: Stuivenberg doet beter

Na nieuwjaar vindt Genk vlotter de weg naar doel. Ondanks de langdurige blessure van Karelis, slaagde Genk er toch in om gemiddeld 1,91 goals per match te scoren. Daarmee doet het beter dan voor de trainerswissel want in de matchen met Maes aan het roer scoorde Genk gemiddeld 1,73 goals per match.

5. Doelpunten geïncasseerd: Stuivenberg doet veel beter

Hier merken we een groot verschil op. De defensieve organisatie staat veel beter onder Stuivenberg die erin slaagde het aantal tegendoelpunten per wedstrijd te beperken tot een gemiddelde van 0,7. Dat is liefst de helft beter dan onder zijn voorganger met 1,41.

BESLUIT

De Genkse bestuursleden moesten heel veel kritiek incasseren toen ze Peter Maes ontsloegen. Zowat 4 maanden later, blijken de cijfers hen wel gelijk te geven. Albert Stuivenberg presteert over de ganse lijn beter dan zijn voorganger, al zijn de verschillen soms wel klein.