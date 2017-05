Opmerkelijke ruildeal op til bij Anderlecht (wat voor iedereen de beste oplossing lijkt)

Bij Deportivo La Coruna zijn ze zo tevreden over Davy Roef dat ze hem voor volgend seizoen willen houden en hem op gelijke voet met de andere doelmannen aan het seizoen willen laten beginnen. Roef heeft daar zelf ook wel oren naar, maar La Coruna kan hem momenteel niet betalen.

Maar er is mogelijk een andere optie. Ruben Martinez, dit seizoen tweede doelman na het vertrek van Roef, en overgekomen van datzelfde Deportivo La Coruna zou kunnen blijven en Anderlecht zou in ruil Roef bij Deportivo laten. Ruben had eerder aangegeven te willen terugkeren naar Spanje, maar Herman Van Holsbeeck hoopt hem te overtuigen te blijven, aangezien ook zij tevreden waren over hem.

Svilar

Dan is wel de vraag wat de pikorde zal worden volgend seizoen, want ook Mile Svilar staat te trappelen van ongeduld. Hij en zijn entourage willen volgend seizoen dat hij een eerlijke kans krijgt om zich te bewijzen. René Weiler zal het hen waarschijnlijk zelf laten uitvechten op training.