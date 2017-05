Anderlecht met serieuze troef, maar nu proberen ze hen zelfs spelers aan te smeren

Club Brugge ook niet, want we hebben de voorbije jaren gezien hoe moeilijk het is om die voorrondes te overleven. Champions League is met het oog op het WK in Rusland een belangrijk uitstalraam voor potentiële internationals en dat zal Van Holsbeeck dan ook gebruiken.

In het geval van Kums bijvoorbeeld, die ook naar Gent kon terugkeren, maar liever bij Anderlecht tekent. Daar gaan ze bij de Buffalo's ook al van uit. Anderlecht krijgt zelfs spelers toegeschoven door allerhande makelaars. Sofyan Amrabat zou er daar eentje van zijn. De middenvelder van Utrecht werd in de Nederlandse pers nadrukkelijk gelinkt aan paars-wit, maar daar hebben ze het gevoel dat ze hem hen willen aansmeren.