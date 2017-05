Ook volgend seizoen nummer 1? "Hij is de exponent van dit nieuwe Anderlecht"

Herman Van Holsbeeck neemt natuurlijk de sportieve beslissingen niet, maar kan wel bevestigen dat Boeckx heel wat krediet heeft opgebouwd. "Boeckx is nu de nummer 1 en ze zullen hun best moeten doen om hem uit de ploeg te spelen. Maar Mile Svilar bruist ook van de ambitie. En naast die twee hebben we nog een doelman nodig (een ruildeal Roef-Ruben lijkt in de maak)."

Maar Boeckx zal zich volgend seizoen opnieuw moeten bewijzen. "Hij is de exponent van dit nieuwe Anderlecht geworden", zei Van Holsbeeck daarover nog. "Waar hij nu staat dat is zijn eigen verdienste. En ja, ze zullen van goeie huize moeten komen als hij dezelfde mentaliteit aan de dag legt."