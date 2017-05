AA Gent een stap dichter bij zomerdoelwit, akkoord met KV Mechelen is een feit

AA Gent heeft bevestigd dat het rond is met KV Mechelen over de transfer van Jordi Vanlerberghe. Dat weet Het Laatste Nieuws. Manager Michel Louwagie heeft een overeenkomst met Malinwa, maar met de speler zelf is er nog geen akkoord.

Vanlerberghe heeft er een sterk seizoen opzitten in Mechelen en zal wellicht een stap hogerop zetten deze zomer. Naast de interesse van AA Gent waren ook Club Brugge en Standard enorm gecharmeerd door de diensten van de verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan.