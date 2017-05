Lukaku is ‘hot’ en zal dus sowieso wel een nieuwe club vinden deze zomer, zodat hij volgende jaargang ook Europees zijn talent kan laten zien aan de voetbalwereld. Maar bij Chelsea was hij topfavoriet.

Trainer Antonio Conte zou Lukaku liever zien komen dan pakweg Alvaro Morata (Real Madrid), waarmee hij bij Juventus nog samenwerkte. Maar: de premisse is en blijft natuurlijk dat Diego Costa eerst vertrekt.

Daarvoor dacht Chelsea binnenkort veel geld te vangen, want de aanvaller staat in de belangstelling van diverse clubs uit China. Costa zelf heeft nu echter in een interview aangegeven dat hij enkel naar Atlético Madrid wil verhuizen. "En anders blijf ik", klonk het tegen DIRECTVSports.

Maar het blijft onvoorspelbaari in het voetbal. Zo kan mogelijk ook Michy Batshuayi nog blijven bij Chelsa: "Alles is mogelijk, evengoed komt er een nieuwe spits, mag Bats blijven omdat hij jonger is en moet ik weg."