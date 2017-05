Hoe verging het onze voorspelling voor het seizoen: wie van deze tien talenten was gebuisd, kreeg voldoende of onderscheiding?

Voor deze lijst met tien raspaardjes kwamen alle youngsters geboren in 1996 of later in aanmerking. Daar selecteerden we deze tien jongens uit, al waren we niet altijd even succesvol.

Leon Bailey 9/8/1997 (KRC Genk)

De Jamaicaanse winger speelde een bijzonder knappe Europa League en verdiende daarmee een transfer naar Leverkusen. Genk werd er ook niet armer door, want hij leverde meer dan 12 miljoen plus bonussen op.

Wilfred Ndidi 16/12/1996 (KRC Genk)

Nog zo'n Genks goudhaantje die een toptransfer realiseerde. Ndidi speelde zich in de kijker bij verschillende Engelse teams, maar trok uiteindelijk naar Leicester City, waar hij één van de belangrijkste spelers werd. De Nigeriaan oogste lof over heel Engeland.

Landry Dimata 1/9/1997 (KV Oostende)

Toch wel goed ingeschat, vinden we. Dimata was onbekend toen hij bij KV Oostende arriveerde. Al gauw werd hij een internationaal gegeerde speler, die niet enkel met zijn goals (11), maar ook met zijn spelvisie indruk maakte.

Karim Essikal 8/2/1996 (Zulte Waregem)

Van Essikal hadden we hoge verwachtingen, maar hij is zijn botsing met Kara Mbodji nooit helemaal te boven gekomen. Volgend seizoen wil hij zijn carrière herlanceren bij Beerschot-Wilrijk.

Youri Tielemans 7/5/1997 (Anderlecht)

Als 2015-2016 nog een wisselvallig jaar was voor Youri Tielemans snoerde hij dit seizoen de kritikasters de mond. Zijn statistieken waren indrukwekkend en hij versierde een recordtransfer naar Monaco. Al moeten we wel toegeven dat dit niet zo moeilijk te voorspellen was...

Ibrahim Diallo 12/8/1996 (Eupen)

Daar hebben we ons redelijk goed op miskeken. De 19-jarige verdediger kwam aan met grote adelbrieven, maar werd nooit een solide rots in de kaas met gaten die Eupen een verdediging noemde.

Jordi Vanlerberghe 27/6/1996 (KV Mechelen)

Vanlerberghe brak dit seizoen helemaal door en verdiende ook een oproep voor de nationale beloftenploeg. De polyvalente verdediger/middenvelder staat in de belangstelling van alle Belgische topclubs, maar zal waarschijnlijk naar Club Brugge trekken.

Lucas Schoofs 3/1/1997 (AA Gent)

Hier blijven we achterstaan. Schoofs werd bij Gent geblokkeerd, maar deed het zeker niet slecht in de matchen die hij wel mocht spelen. Volgend seizoen hopen we terug van hem te horen.

Farouk Miya 26/11/1997 (Standard)

Best eens 'Child Focus' of zo bellen, want de Oegandese middenvelder speelde exact twee wedstrijden dit seizoen in de competitie. In januari werd hij door Standard uitgeleend aan Moeskroen, maar ook daar kwam hij niet aan de oppervlakte. Er is nog weinig van hem vernomen...

Sylvere Ganvoula 22/6/1996 (Westerlo)

De Congolese spits scoorde bij degradant Westerlo negen goals. Verrassend genoeg was dat voldoende om een transfer naar Anderlecht te forceren. Een deliberatie in zijn geval.