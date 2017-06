Dertien spelers vertrokken, negen jongens kwamen, mét een nieuwe hoofdcoach en technische staf - Herman Van Holsbeeck Deel deze quote:

"Ik had a hell of a job. Dertien spelers vertrokken, negen jongens kwamen, mét een nieuwe hoofdcoach en technische staf. Bovendien moesten we eind juli al aan de bak in de voorrondes van de Champions League. Nu hebben we meer tijd om de kern nog sterker te maken dan afgelopen seizoen", besluit Van Holsbeeck.