Smaakmaker Zinho Gano is na zijn 11 goals en 5 assists grof wild, PO1-club wil hem nu binnenhalen

Zo speelde de voormalige spits van Club Brugge zich in de kijker van Zulte Waregem, meldt Het Nieuwsblad. Essevee hoopt Mbaye Leye te houden, maar ook een extra aanvaller aan te trekken. dat kan wel eens Gano worden.

Bij de Leeuwen beseft men dat Gano nog een jaar op de Freethiel houden moeilijk wordt. Ook buitenlandse clubs tonen interesse in de goalgetter, en dus zal Zulte Waregem met genoeg geld over de brug moeten komen.

Ankersen

Een oplossing is dat de Deense flankaanvaller Ankersen in de deal wordt betrokken. W-Beveren toonde afgelopen winter interesse in de winger, die toen naar het Regenboogstadion trok.