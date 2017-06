Wordt Nederlandse kolonie Club uitgedund? 'Twee spelers kunnen weg' en wat met Engels?

Zo zou Ricardo Van Rhijn verrassend willen vertrekken bij Club Brugge, meldt Het Laatste Nieuws. Hij zou zich niet meer zo goed voelen bij Club Brugge nadat hij eind vorig seizoen een paar keer op de tribune moest zitten.

Indien hij vertrekt hebben de Bruggelingen met Cools en Palacios alternatieven. Ook Denswil zou kunnen vertrekken. Er is voor hem concrete belangstelling uit Italië. Verder lijkt Engels dan toch naar Engeland te trekken én is het wachten op een monsterbod op Izquierdo. Het wordt nog interessant, daar in Brugge.