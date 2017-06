'Dollarumma' krijgt het hard te verduren op EK U21, kijk eens hoe de fans hem aanpakken

Zo kreeg de nog steeds maar 18-jarige Gianluigi Donnarumma het hard te verduren. Supporters namen hem op de korrel met een spandoek waar in plaats van Donnarumma 'Dollarumma' op prijkte, verwijzend naar het feit dat de doelman de stekker uit onderhandelingen met Milan trok omdat hij zich niet kon vinden in het financiële voorstel van de club.

Alsof dat nog niet genoeg was gooiden de supporters ook valse dollars in de richting van de doelman. De wedstrijd tegen Denemarken lag daarom even stil, zodat de geldbriefjes opgeruimd konden worden. Opmerkelijk, dat is het minste wat je kan zeggen... Bekijk de beelden hieronder:

🇩🇪Donnarumma wurde mit Banknoten beworfen

