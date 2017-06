OFFICIEEL: Dimata heeft zijn droomtransfer te pakken

OFFICIEEL: KV Oostende en VfL Wolfsburg hebben de transfer van Dimata bekendgemaakt via hun officiële kanalen. Dimata ruilt KVO in voor een avontuur in de Bundesliga.

Wat we eerder op de dag al wisten:

Volgens Het Nieuwsblad is het een uitgemaakte zaak: Dimata wordt binnen de 48 uur geprenteerd als nieuwe spits van VfL Wolfsburg. De Duitsers betalen zo’n 10 miljoen euro om onze landgenoot vast te leggen. Dimata zal een contract van vier seizoenen ondertekenen.

Volgens de krant probeerden Club Brugge en Anderlecht Dimata nog binnen te halen, maar de jonge aanvaller gaf al een tijdje de voorkeur aan een avontuur bij Wolfsburg.

Recordtransfer voor KVO

De overgang van Dimata wordt meteen de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van KV Oostende. Het vangt weliswaar niet de volle pot, want er gaat nog een som naar tussenpersonen die de transfer mee regelden.