Borussia Dortmund en PSG hebben Esiti in het vizier, AA Gent reageert

Volgens Duitse media zou de 23-jarige middenvelder van AA Gent op het verlanglijstje van de Duitse topclub Borussia Dortmund staan. En daarnaast zou ook promovendus VfB Stuttgart wel wat zien in een samenwerking met Esiti.

Nadat de Nigeriaan eerder al aan de Franse topclub Paris Saint-Germain werd gelinkt, mogen dus opnieuw twee interessante clubs aan het lijstje met gegadigden worden toegevoegd.

Gent hoorde nog niets

Al vallen ze in de Ghelamco Arena uit de lucht. “Wij hoorden nog niets. Tot dusver klopte geen enkele club bij ons aan om het over Esiti te hebben”, klinkt het bij AA Gent. Momenteel is er geen enkel uitgaand dossier concreet bij De Buffalo’s, die geduldig afwachten.

Hoewel Esiti vorig seizoen indruk maakte op meerdere scouts, is het dus lang nog niet uitgesloten dat hij ook volgend seizoen gewoon in de Ghelamco Arena te bewonderen valt.