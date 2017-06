Op dit uur mag het wat meer zijn: Nederlandse ex-international blaast stoom af met pikante fotoshoot van zijn Kortrijkse vriendin

De rechtsachter werd in Turkije voor zo'n 3,6 miljoen euro opgelicht. Om die zorgen - en die van de zoektocht naar een nieuwe club - even te vergeten, blaast Van der Wiel nog even stoom af op vakantie.

Hoe kan dat beter dan met een pikante fotoshoot van zijn bevallige vriendin Rose Bertram. De Nederlander vormt al enige tijd een stel met het 22-jarige Kortrijkse model. Dat onze landgenote heel wat in haar mars heeft, bewijzen onderstaande beelden.

