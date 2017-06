AA Gent neemt drastische beslissing en laat twee spelers thuis

Het zal geen verrassing zijn dat Jérémy Perbet er daar één van is. De spits werd vorig seizoen al genoeg bekritiseerd door Hein Vanhaezebrouck en was eigenlijk nooit de aanvaller die hij in zijn systeem zag passen. De Fransman trainde tot nu toe bij de A-kern, maar dat is nu ook afgelopen. Bij Charleroi is hij wel de topprioriteit, maar de Carolo's kunnen niet zoveel betalen als Gent.

Daarnaast is er ook nog Rob Schoofs die niet mee mag op stage. De voormalige aanvoerder van STVV past ook niet meer in de plannen van Vanhaezebrouck, als hij daar ooit al een plaats in had. Schoofs staat nog in de belangstelling van KV Mechelen en een transfer kan nuin een stroomversnelling komen.

Foket ook thuis

Thomas Foket hoeft ook niet mee te gaan naar Jupille. Zoals we vorige week al aankondigden moet zijn transfer deze week in een stroomversnelling komen. Daarom rekent men ook niet meer op hem voor komend seizoen.