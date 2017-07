EÃ©n van de weinige Belgische spelers bij Standard gaat de club verlaten

Cissé maakte pas een jaar geleden de overstap van KV Mechelen naar Standard, maar kwam bij zijn nieuwe club lang niet zo vaak in actie als hij op voorhand had gehoopt. Over alle competities heen bekeken stond de middenvelder 21 keer aan de aftrap, maar zat hij ook 22 keer op de bank.

Dat er met Yannick Ferrera, Aleksandar Jankovic én uiteindelijk ook nog José Jeunechamps maar liefst drie coaches de revue passeerden bij De Rouches, deed de speelkansen van Cissé eveneens geen deugd. Een transfer lijkt nu dan ook in de maak.

Cissé mikt op transfer, Italië niet aan de orde

Nu Standard van plan lijkt om zijn kern te versterken, ook centraal op het middenveld, lijkt het een uitgemaakte zaak dat Cissé andere oorden zal opzoeken. De speler heeft de intentie om Standard te verlaten, zo vernam onze redactie uit betrouwbare bron.

De voorbije dagen werd er steeds meer gewag gemaakt van Italiaanse interesse, maar daar is tot nader order niets van aan. De entourage van Cissé had tot dusver nog geen contact met Italiaanse clubs, dus ook niet met het door Italiaanse media vooruitgeschoven Palermo.

Cissé staat op zich voor verschillende projecten open, maar het spreekt voor zich dat de speler enkel en alleen voor een club zal kiezen waar hij een goed gevoel bij heeft. Ook uitzicht op speelkansen zal bij een overstap van doorslaggevend belang zijn.

Een Belg minder bij Standard

Als Cissé straks vertrekt bij Standard, dan telt de club alleszins een Belgische speler minder in zijn kern. Veel Belgen die aanspraak maken op een vaste basisplaats, lopen er momenteel niet rond op Sclessin. Paul José Mpoku en Sébastien Pocognoli zijn er dan wel bijgekomen, naast hen zijn enkel Jean-François Gillet, Reginal Goreux, Ryan Mmaee en Edmilson Junior onmiddellijk inzetbare alternatieven van Belgische makelij.

