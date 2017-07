Sa Pinto waarschuwt Raman: "Dat mag, maar er moet altijd respect zijn"

In een oefenwedstrijd wisselde Sa Pinto Benito Raman, die boos naar de kant stapte. "Was hij boos? Niet gezien", klinkt het bij de nieuwe Standard-coach in Het Nieuwsblad. "Ik wilde iedereen speeltijd geven. Ach, een speler mag boos zijn, maar er moet altijd respect zijn."

Sa Pinto was zelf zo'n opvliegend baasje, maar moet zich nu wel beheersen. "Als coach vecht je constant tegen je emoties. Je moet leven met dingen waar je niks aan kunt doen. Een speler doet tien keer iets goed, waarom de elfde keer dan niet? Dat emotionele kan ik niet veranderen en dat zou ik ook niet willen. Het is hoe ik ben."