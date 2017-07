Club Brugge grijpt naast Ghanees jeugdinternational

Enkele maanden geleden had Club Brugge volgens Het Nieuwsblad een oogje laten vallen op Issah Abbas, een 18-jarige Ghanese spits. Bij zijn huidige team NK Olimpija Ljubljana is hij nu al een van de sterkhouders.

En daar zit net het probleem voor Club, want Abbas is heel tevreden met die rol. Daarom zal hij zijn contract in Slovenië met drie seizoenen verlengen, meldt Ghana Soccer Net. Buiten een constructie à la Vitolo naar Atlético Madrid gerekend, zal de vicekampioen dus verder mogen zoeken.