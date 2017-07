Westerlo-coach Pelic ondanks hoopgevende prestatie tegen STVV: "Daar wringt het schoentje momenteel nog bij ons"

Westerlo kreeg vorig weekend nog een 0-6 pak slaag tegen KV Mechelen. "Na onze laatste match tegen Mechelen ben ik erg tevreden met onze prestatie", aldus coach Vedran Pelic. "Dat was een wereld van verschil. Ik had schrik dat die 'patat' tegen Mechelen in het hoofd zou kruipen. Maar vandaag hebben we heel goed georganiseerd gespeeld."

Hoogstaand was het voetbal zeker niet, maar mentaal is het zeker een opkikker voor Westerlo. "We zijn ook nog niet compleet. We missen nog twee of drie spelers. In het verdedigende compartiment hebben we twee centrale verdedigers en dat is veel te weinig. Alessio (Alessandro) moest achteraan spelen, dat is van opleiding nochtans een middenvelder."

Transfers

En dus wil de nieuwe T1 graag nog enkele inkomende transfers zien. "Of er nog versterkingen komen? Ik hoop het", lacht hij. "Vooral versterkingen in de breedte, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Er moet achteraan zeker nog iets bijkomen. Liefst kwaliteit én kwantiteit. Daar wringt het schoentje momenteel nog bij ons."