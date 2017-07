Club Brugge heeft hem nog niet, maar tiende transfertarget neemt al afscheid in Colombia

door Redactie



Luis Sinisterra neemt afscheid in Colombia, weldra bij Club Brugge te zien?

Foto: © photonews

De transfer hangt al een poos in de lucht en nu is er opnieuw een teken dat Club Brugge weldra een nieuwe zomertransfer aankondigt. Luis Sinisterra nam namelijk afscheid van zijn huidige club Once Caldas.