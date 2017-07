Op de man af gevraagd: wil Dury Roef?

door Johan Walckiers vanuit Anderlecht

Francky Dury wil niets lossen over de interesse in Davy Roef

Het was gisteren even een pijnlijk moment tijdens de persconferentie van de coaches na de Supercup. Francky Dury werd op de man af gevraagd of hij Davy Roef er ook nog graag bij zou willen. Die was niet al te blij met die vraag.