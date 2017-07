OFFICIEEL: STVV blijft shoppen en haalt versterking bij het Spaanse Valencia

Dinsdag haalde Sint-Truiden zijn volgende aanwinst binnen. De Kanaries versterkten hun achterhoede met de 24-jarige centrale verdediger Sergio Ayala.

De linksvoetige Spanjaard komt over van Valencia waar hij in het tweede elftal voetbalde. Hij tekende op Stayen een contract voor één jaar met één jaar optie. De leemte die Dakonam Djené (vertrokken naar Getafe) achterliet is zo snel opgevuld.

Vier seizoenen Valencia II

Ayala voetbalde vier seizoenen voor Valencia II in de Segunda B. Vorig jaar trad hij in competitie 29 keer aan, waarvan 26 keer als basispion.