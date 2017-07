Sa Pinto geeft aan hoe hij Standard wil laten voetballen: "Simeone is mijn referentie"

Zo twijfelde hij bijvoorbeeld aan wie hij kapitein zou maken. Uiteindelijk bleef dat Alexander Scholz, omwille van zijn communicatie en ook andere karaktereigenschappen. "Dan kom je steeds terecht bij: mentaliteit! Als Pep Guardiola ooit heeft gezegd dat mentaliteit belangrijker is dan tactiek, dan kan ik hem daarin alleen maar honderd procent volgen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Sa Pinto heeft daarin een duidelijk rolmodel. "Er moet een plan zijn, natuurlijk: zo trainen, zo gaan we spelen. Maar in de eerste plaats moet het team er meer dan honderd procent voor gaan, met vertrouwen in coach en in elkaar. Dat is twintig of dertig procent extra, daarmee kan je élke match winnen."

Het volstaat niet om te roepen: Come on, come on! Er moet toch ook inhoud zijn

"Daarom is Diego Simeone mijn type coach. Niet omwille van zijn persoonlijkheid, maar omwille van de intensiteit waarmee hij zijn team doet voetballen, de manier waarop zijn spelers vechten en samen hun goals vieren: dáárover praat ik. Hij is mijn referentie, ik hanteer hetzelfde model. En ik heb helemaal dezelfde emoties als ik coach. Maar het volstaat niet om te roepen: Come on, come on! Er moet toch ook inhoud zijn, hé."