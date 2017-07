Buffalo's bevreesd voor de komst van Antwerp en kondigen scherpe acties aan: "Wie zich in Gent waagt, riskeert opgepakt te worden"

De Antwerp-fans dragen niet zo'n goede reputatie mee uit het verleden. En dus passen de Buffalo's verscherpte veiligheidsmaatregelen toe. "De ticketverkoop verloopt enkel online en enkel voor accounts aangemaakt voor april 2017. Zo willen we vermijden dat Antwerpsupporters via nieuwe accounts toch bij onze fans zitten", luidt het in Het Laatste Nieuws.

Combiregeling omzeilen

In het verleden wisten enkele Antwerp-supporters de opgelegde combiregeling namelijk te omzeilen. "Ze verstoppen zich zonder ticket in kofferruimtes van de bussen of betalen minderjarigen uit de stad waar de uitmatch doorgaat, om voor hen kaartjes voor het thuisvak aan te schaffen."

"Elke groep supporters zonder ticket zal gecontroleerd worden en er geldt een verbod op kledij met het Antwerplogo. Wie zich in Gent waagt, riskeert opgepakt te worden", klinkt het fel.