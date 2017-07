Scheidsrechter die faalde voor zijn theoretisch examen wordt maand niet uitbetaald, en ziet duizenden euro's door de neus geboord

Daar draagt Lambrechts nu de gevolgen van. Het Laatste Nieuws laat weten dat de arbiter een maand niet betaald wordt.

De scheidsrechter ziet zo niet alleen een wedstrijdvergoeding van 1.900 euro in rook opgaan. Ook zijn maandelijkse verloning van 2.000 euro valt weg.

Lambrechts was overigens niet de enige ref die niet in orde was. Christof Dierick en Frederik Geldhof faalden op de fysieke tests. Serge Gumienny en Luc Wouters waren dan weer met vakantie.