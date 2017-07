Onze prognose: Overgangsjaar voor Club Brugge

Prognose

Club Brugge verloor vorig seizoen de titelstrijd van Anderlecht en daarmee zat ook de cyclus onder Michel Preud'homme erop. De ervaren coach zette Club Brugge opnieuw op de kaart, maar het werd tijd voor een nieuwe wind.

Die komt er in de vorm van Ivan Leko, die met een nieuw systeem en een pak nieuwkomers Club naar zijn hand wil zetten. Daarvoor heeft hij -zo bleek woensdag tegen Basaksehir- nog heel wat werk.

Zo is de defensie een probleem, zeker wanneer ook Denswil nog de blauw-zwarte deur achter zich dichttrekt. Engels staat eveneens op vertrekken en Mechele komt tekort. Omwille hiervan én het nieuwe systeem dat er nog ingeslepen moet worden, zien we Club Brugge als vierde.

Opvallendste transfers

Hierin komen vooral Marvelous Nakamba, Dennis, Acolatse en Perbet naar voren. Acolatse deed het in de voorbereiding heel goed en Nakamba is een jongere, sterkere versie van Timmy Simons. Al heeft hij nog veel te leren.

Dennis toonde zijn skills al tegen Basaksehir, maar het wordt afwachten hoe goed hij het nakende vertrek van Gouden Schoen José Izquierdo kan opvangen. Perbet vindt bij Club een systeem terug dat hij gewend is van bij Gent, hopelijk kan hij er in het tweede jaar beter in renderen.

Sterke punten

Centraal staat met Vormer en Nakamba het middenveld in principe als een huis en ook Horvath liet al mooie dingen zien. Voorin kan Club met Vossen, Vanaken en Refaelov toch al op routiniers rekenen om Acolatse en Dennis de weg te wijzen.

Vraagtekens

Het wordt écht wel uitkijken naar hoe men bij Club de defensieve problemen de wereld uit wil helpen. Mechele blijkt niet te voldoen, zeker niet als hem gevraagd wordt op te bouwen van achteruit. Verder wordt het afwachten wat Denswil gaat doen.

Ook het systeem moet er nog stevig in gedrild worden door Leko. Veel zal afhangen van de snelheid waarmee zijn spelers het oppikken.