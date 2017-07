Hoe lang kan Anderlecht Dendoncker nog houden? "Ja, ik heb al meerdere keren met PSG gepraat"

Tijdens een transferperiode horen we vooral veel geruchten. Maar tenminste één van de geruchten over Leander Dendoncker blijkt wel degelijk te kloppen.

"Ja, ik heb al meerdere keren met PSG gepraat over enkele spelers van Anderlecht", bevestigde Henrotay, de makelaar van Dendoncker, aan Footmercato.

Zien we Leander Dendoncker binnenkort schitteren in Parijs?

Dendoncker is daar zeker één van. "Het klopt dat hij de interesse heeft van veel clubs. Of PSG hem zal kopen... Dat hangt van een heleboel factoren af. Momenteel is er nog geen antwoord, omdat de club druk bezig is met mogelijke vertrekkers."

Herman Van Holsbeeck gaf al aan dat Anderlecht liefst nog wat langer geniet van Dendoncker, maar als er een bod van 30 à 40 miljoen euro binnenkomt...