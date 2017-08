Fans Zulte Waregem kunnen pret al niet meer op: "Francky Dury, we worden kampioen"

Het was 'maar' tegen Eupen en dat team staat nog niet helemaal op punt, maar tegen ploegen die zelf ook willen voetballen heeft het aanvallende, leuke spel van Francky Dury altijd een kans op (ruime) winst. En zo geschiedde ook Am Kehrweg.

"We konden het onszelf moeilijk hebben gemaakt, maar we hebben ons meteen herpakt na de strafschop voor Eupen. We hebben een compleet nieuw team, maar dit is wel een eerste stap in de goede richting", klonk het bij Davy De fauw.

"De automatismen komen er al een beetje uit en we hebben kunnen rekenen op onze trouwe fans." Die zongen alweer van "Wij staan bovenaan en vieren feest", omdat ze door de 0-5 meteen eerste kwamen te staan in de stand.

De bekerwinnaar en herfstkampioen van vorig jaar mag alweer dromen van een nieuwe, geslaagde jaargang. Al wordt het niet eens zo makkelijk om play-off 1 te halen, met veel kapers op de kust. Maar dromen als de grote mag - om een mantra van Dury boven te halen.