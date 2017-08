Geen Kalinic bij Gent, maar ook geen Rinne... Thoelen speelt

Dat Rinne niet in de selectie zit, is toch wel opmerkelijk, want deze week stond hij nog in doel tijdens de Europese match tegen het Oostenrijkse Altach. Hij reageerde toen heel ontgoocheld na de uitschakeling.

Nu moet dus derde doelman Yannick Thoelen aan de bak. De doelman speelde in twee seizoenen tijd nog maar dertien officiële wedstrijden voor Gent. Ook Moses Simon maakt geen deel uit van de ruime selectie.