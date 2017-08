Zulte Waregem snapt het niet: "Wij zien ook niet alles, maar dat die videoref het ook niet ziet ..."

Niet te begrijpenDeel deze quote:

"Niet te begrijpen dat het geen strafschop was", aldus Olayinka zelf dan weer. "Ik had echt gedacht dat de videoref op dat moment wel zou tussenkomen. Ik snap echt niet waarom de videoref niet is tussen gekomen, op de beelden moet het toch duidelijk zijn geweest dat het videoref was."

De match had anders kunnen lopen, als de bal toen op de stip ging. "Jammer, want we speelden ietwat anders. Het was een open wedstrijd, maar we hebben verloren. Misschien had het anders kunnen lopen, we zullen het niet weten."