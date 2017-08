Vanhaezebrouck schiet met scherp richting clubleiding: "Hoor je dat bij andere clubs? Neen, maar hier wel"

Dat terwijl AA Gent toch fors geïnvesteerd heeft. "Spijtig dat men zo focust op die inkomende transfers, dat men stelt dat de staf zoveel heeft uitgegeven in het laatste jaar", aldus Vanhaezebrouck.

Blijkbaar wordt het de Gentse technische staf aangewreven dat er geïnvesteerd werd, maar de resultaten tegenvallen. "Dat is nochtans in overleg gebeurd. Ik hoor andere ploegen niet zeggen dat het de staf is die het geld uitgeeft. Dat hoor ik hier wel."

Gershon en Coulibaly vertrokken, maar de vervangers staan niet meteen klaar

Het probleem ligt elders, bij de gemiste uitgaande transfers. "We hebben verkeerd ingeschat dat we uitgaande transfers zouden doen die heel wat geld zouden opleveren. Alleen hebben we daar tegenslag gekend. Daardoor moet je dat nu compenseren door anderen weg te doen die niet voorzien waren."

"Het vertrek van Gershon en Coulibaly, dat was niet voorzien. Als club werden we gedwongen om naar een evenwicht te zoeken." Voor die vertrekkende spelers heeft hij begrip, maar Vanhaezebrouck heeft er een probleem mee dat niet sito presto een vervanger klaar staat.