'We are one!' Gentse fans laten hun ploeg niet vallen en plannen heuse supportersactie tegen Anderlecht

Een overwinning is broodnodig voor de Buffalo's en dus willen de fans een handje toesteken. Onder het motto 'We are one' staat een heuse steunactie op het menu.

Zee van enthousiaste supporters

"Wanneer de Gentse spelersbus zondag de Ghelamco arena binnenrijdt, wil de supportersfederatie de ploeg ontvangen in een zee van enthousiaste supporters", luidt de boodschap op Facebook. "De federatie roept de supporters op om de spelers van bij hun aankomst aan het stadion te laten voelen dat de 12e man dat stukje extra is die de Ghelamco kan doen kolken."

"We verwachten de spelersbus vanaf 16.15 u en vragen supporters om zich op te stellen tussen de spelersingang naast de perstribune en ingang D, waar de spelersbus het terrein van het stadion binnen rijdt."