OFFICIEEL: Anderlecht brengt langverwachte verdediger naar het Astridpark

Anderlecht en Vitória Guimarães zijn in de namiddag tot een overeenkomst gekomen over Josué Sá. De 25-jarige Portugees is een rechtsvoetige centrale verdediger.

Sá doorliep de jeugdreeksen van topclub Sporting Lissabon en speelde sinds 2009 bij Guimarães, waar hij vorig seizoen de aanvoerder was. De Portugees is ook een ex-belofteninternational.

Eerste interview

De aanwinst van Paars-Wit gaf ook meteen zijn eerste interview voor zijn nieuwe club, dat u hieronder kunt bekijken:

Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfers in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!