Leko over situatie Refaelov: "Hij is beter op dit moment, daar moet hij mee omgaan"

Leko ziet zijn spelers dagelijks op training en maakt zijn keuzes in eer en geweten. "Als je een winnaar bent, ben je natuurlijk ontgoocheld als je op de bank zit. Bij een topclub moet je omgaan met concurrentie, dat is normaal. En dan moet je op training bewijzen dat je het waard bent om te spelen", aldus Leko.

"Ik heb nooit een probleem gehad met Refaelov. Ik heb hem in het begin veel laten spelen. Maar hij is de dupe van de wijziging van systeem. Op dit moment is Vanaken de betere speler op zijn positie. Dat is zijn situatie, maar hij is en blijft een belangrijke speler voor ons", besloot Leko.