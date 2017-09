Dussenne baalde na debuut: "Amper iets weggegeven, tot die vrije trap..."

Toch leek hij niet helemaal ontevreden. "Ik ben tevreden over mijn debuut en vond dat ik niet slecht in de wedstrijd zat. We hebben achterin heel weinig weggegeven."

Geen problemen met het systeem

"Alleen moesten we het bij die vrije trap een stuk beter doen. Die gelijkmaker was te vermijden." En wat met het systeem-Vanhaezebrouck?

"Ik heb in Italië ook met drie achterin gespeeld, dus de aanpassing was niet zo moeilijk. Uiteraard heerst er na de wedstrijd vooral ontgoocheling, we hebben echt eens een overwinning nodig."