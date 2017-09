Anderlecht-spelers zijn Weiler kotsbeu: "We vallen steil achterover"

"We vielen steil achterover toen de coach Kums als centrale verdediger zette", aldus een speler anoniem in Het Nieuwsblad. Een ploegmaat volgde hem daarin. "Hij is niet te volgen in zijn ideeën."

De keuzes van Weiler verdelen de spelersgroep. Die groep ziet ook dat er weinig vruchten te plukken zijn van het harde werk. "De trainer mag doen wat hij wil zonder dat iemand hem tegenhoudt, maar we boeken weinig vooruitgang."

Jacht op lekken

Verder stoort Vanholsbeeck zich aan de perslekken. "Als Weiler iets beslist om drie uur, dan staat het om vijf na drie op een krantenwebsite. We zijn die lekken aan het zoeken, maar dat is een onbegonnen zaak. Daar moeten we mee leren leven."