Vanderbiest tegen ex-club en één speler in het bijzonder: "Hij heeft Antwerp voor 50% kampioen gemaakt"

Bij Lierse staat hij momenteel onder druk, maar was recent nog actief bij Antwerp. Met hen kon hij de titel echter niet pakken. En dat had ook wel een reden.

"Er was wat discussie tussen mij en de mensen binnen de club over wat voor type ­speler we nog moesten halen. En ­uiteindelijk beslist de hoogst geplaatste in de hiërarchie", aldus Vanderbiest in Gazet van Antwerpen.

"Ik wilde Haroun al langer. Hij bleek uiteindelijk de missing link. Hij heeft zeker voor 50% van de titel gezorgd voor Antwerp."