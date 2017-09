Frutos na zijn eerste (winst)match: "Het idee was er, de uitvoering nog niet"

Anderlecht voetbalde wel aanvallend, maar vooral steriel. Niet makkelijk natuurlijk na 24 uur voorbereidingstijd. Frutos zijn idee heeft nog heel wat werk nodig om tot een echt wedstrijdplan te komen. "Dat weet ik", knikte Frutos achteraf. "Het positieve is wel dat de spelers mijn boodschap begrepen hebben."

De Argentijn beseft echter dat Waasland-Beveren dit weekend al een grotere uitdaging zal worden. "We zullen inderdaad meer moeten doen om daar te winnen. Ik heb hun laatste match gezien en hun trainer heeft daar schitterend werk geleverd, echt iets neergezet. Voor mij was het niet makkelijk natuurlijk om in één dag iets neer te zetten."

Hetzelfde systeem?

"De eerste twintig minuten was het moeilijk, maar daarna zag je toch dat er stilaan iets tot stand kwam. Maar goed, het idee was er, maar de afwerking en de manier waarop nog niet. We deden de tegenstander geen pijn. Maar er zal toch vertrouwen gekomen zijn bij veel van de spelers door het vele balbezit."

Frutos veranderde ook het hele systeem van een 4-3-3 naar een 3-4-3, toch een heel andere invulling. "Of ik zo ga blijven spelen? Dat weet ik niet. Thuis ga ik de wedstrijd direct nog eens bekijken en dan zal ik zien wat we moeten veranderen."