Foket herstelt opvallend snel van hartoperatie, Vanhaezebrouck blijft voorzichtig in z'n uitspraken

Dat is uiteraard uitstekend nieuws voor Gent en zijn fans. Foket was de vaste rechtsachter van de Buffalo's en zou afgelopen zomer een transfer naar Atalanta Bergamo realiseren. Tot bij de medische keuring een hartkwaal aan het licht kwam.

Mogelijk treedt Foket in het weekend van 13 oktober, veel vroeger dan verwacht, weer aan. "Ik ga er geen uitspraken over doen, maar we hebben genoeg autoriteit op het vlak van cardiologie die de situatie kunnen inschatten", vertelt Gent-coach Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Anders dan niet-topsporters

"Ik zie alleen zijn evolutie en die is zeer gunstig. Als het signaal op groen komt, dan vermoed ik dat hij voor januari kan beginnen. Maar daar ga ik me niet over uitspreken. Topsporters moet je anders benaderen, die herstellen veel sneller dan niet-topsporters."