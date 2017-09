Sa Pinto gelooft nog in ... play-off 1

"Mijn spelers zijn er helemaal klaar voor. De zege in de beker heft ons geholpen om vertrouwen te tanken. De motivatie is er, hopelijk kunnen we nu op deze weg verder gaan", aldus de coach in aanloop naar de wedstrijd tegen Lokeren.

"We gaan moeten opletten voor Lokeren", klinkt het verder in Het Laatste Nieuws. "Het is een complete ploeg, die zeer compact en agressief spelen. Je mag ze geen kans of ruimte geven, want ze maken dat meteen af. Opletten dus."

Maar Sa Pinto gelooft er nog in. Zelfs play-off 1 is nog steeds een optie voor de coach van de Rouches. Dan is een zege tegen Lokeren een eerste stap naar boven. "We moeten onze focus zeker gaan behouden."