Vanhaezebrouck zag heel wat problemen: "Ik kon er geen zeven wisselen"

Ik denk niet dat we een betere ploeg hadden kunnen opstellen -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

Met die driedubbele wissel ging hij in tegen het advies van zijn bank. "Ik nam het risico om die drie man erin te gooien, uiteraard was dat een risico. Met een blessure zaten we met tien."

"Ik weet niet of de vervangingen uiteindelijk een meerwaarde waren. Denk niet dat we een betere ploeg hadden kunnen opstellen", counterde hij de vraag of hij niet met die drie had moeten starten.