Thomas Vermaelen zit voor maanden gevangen bij Barcelona: "Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn, anders..."

De 31-jarige Vermaelen zit in een vervelende situatie bij Barcelona, waar hij de vierde centrale verdediger is en dus geen uitzicht heeft op speelminuten. "De situatie is wat ze is. Ik kan er niets aan veranderen", gaf de achterhoedespeler woensdag een gelaten indruk op zijn persbabbel. "Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Anders wordt het allemaal wat te negatief. Dat ik door de reglementering ook bij de beloften van Barça niet kan meedoen, is jammer."

Deze zomer zei de club al snel dat ik niet weg mocht

Vermaelen zit nog minstens tot januari gevangen in Catalonië. "Deze zomer maakte de club me snel duidelijk dat ik niet weg mocht. Men heeft daarom ook geen andere centrale verdediger gehaald. Verder zijn er geen gesprekken geweest. Of dat in januari wel gebeurt? Dat zien we dan wel", laat Vermaelen er schijnbaar zijn slaap niet voor.

Uit zijn passage bij de Rode Duivels put de Antwerpenaar moed. "Ik probeer me zo goed mogelijk in vorm te houden, maar dat is zonder wedstrijden niet makkelijk. Tenslotte moet ik ook oppassen dat ik niet overtraind geraak. Maar hier haal ik wel vertrouwen uit."