't Feestje van Vertonghen (en de rest) morgen wordt de moeite: happy hour, topdj's en... "een verrassing"

Het stadion zal niet vollopen, want er zijn nog maar 37.500 tickets verkocht. "Maar het is de kwaliteit die telt, niet de kwantiteit", grapte Roberto Martinez. "Die paar honderd in Bosnië waren fantastisch, echt waanzinnig."

Om 18u30 is er een happy hour voorzien waarbij u 4+1 consumptie kan kopen. Om 19u30 geeft topdj Dave Lambert de aftrap van het feestje en tijdens de rust zet hij dat voort in tribune 4. Na de match is er dan weer dj Henri PFR die de boel komt opluisteren.

Jan Vertonghen wordt dan ook gehuldigd. Nog niet met een pet, wel met iets anders. "We willen er een feest van maken voor Jan. We hebben ook een verrassing voor hem voorzien", zei Eden Hazard mysterieus.