Hoe is het nog met... Felipe Gedoz? Gewezen spelmaker Club Brugge showt ook in zijn thuisland zijn geweldige traptechniek

Felipe Gedoz, de 24-jarige Braziliaan die tussen 2014 en 2016 voor Club Brugge voetbalde, is zo iemand. In 2017 komt de spelmaker voor Atlético Paranaense uit, een club in zijn thuisland.

In negen competitieduels tijdens de Paranaense, het staatskampioenschap van de gelijknamige deelstaat, scoorde Gedoz al 2 keer en gaf hij 1 assist. Die beslissende pass gaf de gewezen Bruggeling donderdag tegen Atlético GO, nadat hij eerst een penalty miste. (bekijk onderaan de beelden)

Gedoz maakte in ons land voornamelijk tijdens zijn eerste seizoen furore met 5 competitiegoals en 4 assists. In het kampioenenjaar verzamelde de Braziliaan ook nog behoorlijk wat minuten, maar toen hij vervolgens met overgewicht terugkeerde uit vakantie, deed hij nog nauwelijks mee.

Felipe Gedoz cobra o pênalti e Marcos defende. pic.twitter.com/jgXz09wrKY — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 11 oktober 2017