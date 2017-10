Opvallend! Nog voor Belhocine en Caen bij Anderlecht neerstreken, boden deze twee bekende namen zich aan om assistent te worden van Vanhaezebrouck

Paars-wit deed ook Yves Vanderhaeghe een voorstel om Vanhaezebrouck te assisteren, maar de gewezen T1 van KV Kortrijk en KV Oostende koos voor een nieuw avontuur bij AA Gent.

Nog voor Belhocine en Caen bij Anderlecht neerstreken, stelden twee andere opvallende namen zich kandidaat om assistent-coach te worden bij de landskampioen, meldt Het Nieuwsblad. Ook Glen De Boeck en Walter Baseggio, twee oud gedienden van de club, boden zich aan.

De Boeck bouwde bij verschillende eersteklassers ervaring op en was in 2016 nog aan de slag bij Moeskroen. Baseggio is al enkele jaren analist.